وزيرة التخطيط تعلن طروحات جديدة بالبورصة وشركات للقطاع الخاص

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن أطروحات لشركات جديدة بالبورصة، وطرح مشروعات في التعليم وقطاعات أخرى للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الإعلان عن طرح شركة وطنية بالبورصة وإجراءات الطرح، وطرح شركة «أكين» بالبورصة، وسيجري طرح شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

مشروعات تحلية المياه

أوضحت الوزيرة، أن مشروعات تحلية المياه التي جرى طرحها على القطاع الخاص، تقدم لها 30 شركة من 30 دولة بالفعل، وسيتم إنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن بطء الاستثمار الأجنبي ليس في مصر فقط، لكن في كل أنحاء العالم، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، اليوم، حول تأخر الدولة في برنامج الطروحات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم إعلان الحكومة عن السعي لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار سنويا.

الإصلاحات الهيكلية

وقالت الوزيرة، أن الدولة بدأت الإصلاحات الهيكلية منذ 2020، على عدة محاور، منها توطين الصناعة، وزيادة دور مشاركة القطاع الخاص، وتم عمل وثيقة تخارج الدولة، وتنظيم منظومة التعليم وسوق العمل والتعليم المهني، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مبادرة حياة كريمة، وهو أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.