خبير أمن مائي: مصر تقلل الاعتماد على نهر النيل عبر مشروعات تحلية المياه

قال المهندس كريم مدور، خبير الأمن المائي، إنّ الدولة المصرية حريصة على إنشاء مشروعات تحلية ومعالجة للمياه، مشيرا إلى أنّ الدولة تعمل الآن على إنشاء 90 محطة تحلية مياه بطاقة مليون متر مربع في اليوم بتكلفة 12 مليار جنيه.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر حريصة على مستقبلها المائي وتبحث بشكل جاد عن الفرص المتاحة، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستعرض «كريم»، أهم مشروعات الدولة المصرية الآن، في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لسد الفجوة المائية وتعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مشيراً إلى أن مصر رصدت مئات المليارات لتنفيذ خطة طموحة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ مشروعات مياه ضخمة مع تكامل استراتيجية تحلية مياه البحر، ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لتطوير وتشغيل مشروعات لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومعالجة وإعادة تدوير الصرف الزراعي، وذلك دعما لسياسة الدولة للإدارة الرشيدة للمياه مع إمكانية استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في هذه المشروعات لتقليل البصمة البيئية وتكلفة الطاقة المستهلكة.

توزيع المحطات على أماكن مختلفة من أنحاء الجمهورية حسب الطلب والاحتياج

وأوضح «كريم»، أن هذه المشرعات ستحقق استدامة الموارد الطبيعية وتوزيع المحطات على أماكن مختلفة من أنحاء الجمهورية حسب الطلب والاحتياج ومن ثم توفير مياه نقية وخدمات الصرف الصحي في كافة المناطق وتعزيز الأمن المائي عبر تقليل الاعتماد على نهر النيل وتأمين مصادر بديلة للمياه وخصوصا في المناطق الساحلية عبر إنشاء محطات تحلية مياه البحر .

وأضاف أن الدولة حريصة على إشراك الشركات المصرية صاحبة الخبرة العالمية والمحلية في المشروعات العملاقة كجزء من استراتيجية الدولة لدعم والاستفادة من خبرات وإمكانيات القطاع الخاص وجعلهم جزء من خطة التنمية الشاملة التي تتم بشكل كبير وسريع في مصر.

محطة مياه الحمام بالعلمين الجديدة الأكبر على مستوى العالم

وأشار إلى أن أبرز المشروعات التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي والتي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى العالم، وتشترك «ماتيتو»، في تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات يضم عدة شركات كبرى، كما أُعلن مؤخراً عن تشغيل أول وأكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم بسعة 150 ألف متر مكعب/اليوم، قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي بالمملكة العربية للسعودية، حيث تعد مشروعات محطات المياه العائمة من أحدث مشروعات التحلية وأكثرها ابتكارا وتوظيفاً للتكنولوجيا.