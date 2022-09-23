نائب وزير الإسكان يناقش سبل استخدام التكنولوجيا في مشروعات تحلية المياه

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، في الاجتماع الافتراضي للّجنة العلمية المشكلة برئاسة الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لمناقشة استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الخاصة بمشروعات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، المُقدمة من المؤسسات والشركات العالمية صاحبة التجارب الرائدة في تلك المجالات.

فرص ومشروعات تحقق التنمية

وأكد إسماعيل، أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات البحثية في تحسين وتطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الأبحاث الرائدة في مجال تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في تحويل التحديات التي يواجهها القطاع إلى فرص ومشروعات تحقق التنمية المستدامة المنشودة.

تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى ضرورة تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية، والنظم المبتكرة، منخفضة التكاليف، في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب وجودتها، وخاصة في مشروعات مياه التحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتناسب مع جودة المياه المطلوبة، طبقا للمعايير الصحية والبيئية، الواردة بالقوانين واللوائح العالمية، المنظمة في هذا الشأن.