مواصفات الأتوبيسات الناقلة لحجاج السياحة.. لا يقل الموديل عن 2015

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، الضوابط الواجب توافرها في الأتوبيسات السياحية الناقلة لحجاج المستوى البري لهذا العام، وعددهم نحو 4 آلاف حاج، لافتة إلى أن هذه الضوابط ألزمت كل أتوبيس، بضرورة توفير سائق احتياطي، وذلك نظرا لطول مدة الرحلة.

الضوابط الخاصة بالأتوبيسات الناقلة للحجاج

أوضحت وزارة السياحة خلال الخطاب الذي أرسلته اليوم لغرفة شركات السياحة، أنه يجب توفير عدد 2 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوي ااحتياجات الخاصة بكل أتوبيس سياحي، لافتة إلى أن الضوابط الخاصة بالأتوبيسات الناقلة للحجاج، شملت ما يلي:

1- ألا يقل موديل السيارة عن عام 2015

2- الالتزام بعدد المقاعد طبقا لمحضر الفحص السياحي المحرر من الوزارة، على أن يتم استبعاد المقعد الخلفي (الكنبة الخلفية)، وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطي من إجمالي عدد مقاعد الأتوبيس.

3- أن يكون ترخيص الأتوبيس الناقل للحجاج ساري حتى تاريخ العودة من الأراضي السعودية.

4 - أن تكون المركبة السياحية صالحة فنيا، مع التأكد من صلاحية وفاعلية جهازى محدد السرعه والـGPS.

مستلزمات الوقاية والسلامة

5- أن يتوفر بالسيارة مستلزمات الوقاية والسلامة المتمثلة في «2 طفاية حريق، شنطة معدات كاملة، عاكس ضوء، شنطة إسعافات أولية، طقم سيور احتياطي، طقم فلاتر احتياطي»، بالإضافة إلى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج إليها السيارة أثناء تنفيذ الرحلة.

6- يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة الوزارة.

7- يلتزم مشرف المجموعة وسائق الأتوبيس، بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من استمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة، والمتواجدة بالمواني البرية أثناء الذهاب والعودة.

8- تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل أتوبيس، نظرا لطول المسافة، وطبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

9- توافر عدد (2) كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

10- موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل أتوبيس طوال مدة الرحلة.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه في حال تحرك الأتوبيسات بشكل مجمع لتنفيذ برنامج واحد من حيث تاريخ السفر والعودة، ونظرا لمحدودية أعداد تأشيرات السائقين الصادرة من المملكة العربية السعودية لهذا الموسم، فإن أعداد السائقين الأساسين والاحتياطيين المرافقين بالمركبات، تكون على النحو التالي:

- من (2) إلى (5) أتوبيسات عدد (2) سائق احتياطي.

- من (6) إلى (10) أتوبيسات عدد (4) سائق احتياطي.

- من (11) إلى (15) أتوبيسا عدد (6) سائقين احتياطي.