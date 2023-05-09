طلاب «تربية نوعية» بكفر الشيخ يزينون أسوار المعهد الديني (صور)

تحولت أسوار المعهد الديني بمدينة كفر الشيخ، للوحات فنية معبرة عن الحضارة الإسلامية، إضافة إلى التعبير عن الزخارف والنقوش والتي تُعد من أهم وسائل المعرفة التي تناقلتها الأجيال على مر العصور، باعتبار الزخارف هي مرآة كل حضارة، وهي الوسيلة التي تعكس بها ثقافة الحضارات، حيث تم تزيين الأسوار بأيدي طلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ما نال إعجاب المارة، وتحولت نظرة الدهشة في بداية عملهم إلى نظرات إعجاب وإشادة.

رئيس الجامعة يوجّه الشكر للمشاركين في هذا العمل

ومن جانبه، وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكل الطلاب والطالبات المشاركين في هذا العمل تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة والجامعة، كما وجّه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم يُسجل في التاريخ ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة، لتتحول الأسوار إلى لوحات فنية متميزة.

تزيين أسوار المعهد الديني ضمن مشروع التخرج

وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، إنها تتوجه بالشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لدعمهم الكبير للطلاب والطالبات للتعبير عما تعلموه ودرسوه خلال 4 سنوات، ليكون تدريبهم العملي ميدانياً، من خلال مشروعات التخرج، كما أثنت على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومجموعة هيئة التدريس المشرفة على الطلاب.