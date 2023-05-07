انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ (صور)

انطلقت فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ، والذي تُنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

الملتقى المسرحي يُقام على مدار 10 أيام

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملتقى المسرحي سيُقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات «التجارة، والتمريض، والهندسة، والصيدلة، والتربية النوعية، والآداب، والطب البيطري، والتربية، والعلوم، والذكاء الاصطناعي»، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وتطويرها، باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، حيث إن الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يُشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

كل كلية تُشارك بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالبا وطالبة

وأشاد «دسوقي»، بفعاليات الملتقى المسرحي لطلاب الجامعة، لافتاً إلى أن كل كلية تُشارك بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مُبصر واعٍ يُدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يُعد المسرح دعامة من دعاماته.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتُشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسون بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز، منوهاً بأن العروض المسرحية بدأت بمسرحية «المحبرة» لكلية التجارة.

لجنة تحكيم لتقييم العروض المسرحية

وشهد جانباً من العروض المسرحية الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بحضور لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: الدكتور أسامة حسين، الموسيقي والألحان، ومحمد العافي، المخرج والناقد المسرحي، وأميرة كمال، الديكور المسرحي، وإيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.