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رئيس وزراء فلسطين يلغي زيارته للسعودية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

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أ ش أ
07:40 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
العدوان على قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

ألغى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، زيارته المقررة إلى المملكة العربية السعودية، لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، تحت رعاية ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت رئاسة الوزراء الفلسطينية - في بيان أصدرته - أن إلغاء الزيارة جاء بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان 13 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم، وعدد الشهداء مُرشح للزيادة في ضوء وجود 20 إصابة، بعضها خطيرة.

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بقلم أ ش أ