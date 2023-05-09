«مدبولي»: مصر عززت تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذه المناسبة التي تجمعنا اليوم بمثابة تتويج لعلاقتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعا وتأثيرا وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، التي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته على هامش توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، وعرضته فضائية إكسترا نيوز، أن مصر تعتز بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945، وأحرزت مصر تقدما كبيرا خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القطري.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

ولفت إلى أن دعم الأمم المتحدة تصدر كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعا مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة في كل القطاعات، وعززت مصر تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وتمكين الشباب والنساء واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الاحتياجات الملحة لتوفير حياة كريمة للمواطن.