مجسمات فنية من الرمال على شواطئ الإسكندرية.. أبرزها أبو الهول (صور)

واصل فنانو كليات الفنون والتربية النوعية من 3 محافظات هي «الإسكندرية، مطروح، دمياط»، أعمالهم الإبداعية على شواطئ الإسكندرية، من خلال النحت على رمال شاطئ السرايا ضمن فعاليات مهرجان النحت على الرمال على شواطئ الإسكندرية والذي يتم من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مع جامعة الإسكندرية، لمدة 4 أيام حتى غدا الأربعاء 11 مايو.

مجسمات مميزة على شواطئ الإسكندرية

ورصدت عدسة «الوطن» عدد من المجسمات التي ظهرت ملامحها خلال اليوم الثلاثاء الذي يعد ثالث أيام المهرجان الأول من نوعه على شواطئ الإسكندرية، أبرزها «أبو الهول، مقبرة فرعونية، غوريلا، مجسم يحمل شعار الإسكندرية، وجه إنسان، تلال على ضهر سلحفاة».

استخدام الرمال والمياه فقط

وقال الدكتور أحمد قدري، الأستاذ بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية وعضو لجنة تحكيم مهرجان النحت على الرمال، إن قيمة المهرجان في توفير مسابقة للفنانين لممارسة الفن بأدوات بيئية حيث لا يستخدم سوى الرمال والمياه فقط دون استخدام مواد صناعية أو مواد مضرة للبيئة في عمليات النحت.

وأضاف «قدري» لـ«الوطن»، أن المهرجان جذب الجمهور وعلى رأسهم الأطفال الذين اشتركوا في ورشة عمل أمس، لافتا إلى أنها تجربة مميزة تختتم غدا بتقييم الأعمال وإعلان أسماء الفائزين.

تفاصيل مهرجان النحت على الرمال

جدير بالذكر أن المهرجان يعد الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية بمشاركة طلاب مبدعين من محافظات مختلفة أبرزها مطروح ودمياط، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية للأطفال على هامش المهرجان لاستعراض مواهبهم في النحت على الرمال وتسليمهم ميداليات تذكارية فور إنهاء مجسمات كاملة.

ويختتم مهرجان النحت على الرمال في الإسكندرية باختيار 3 فائزين من المشاركين في المهرجان للحصول على جوائز قيمة وفقاً لقرار لجنة التحكيم.