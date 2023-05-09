وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة التصوير الفني

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة آية محمد عبد المعبود، من إدارة بيلا التعليمية، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التصوير الفني 2023، والطالب يوسف مسعد محمد محمود، من إدارة فوة التعليمية، والحاصل على المركز العاشر جمهوري في مسابقة التصوير الفني 2023، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية.

تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى

ووجّه وكيل الوزارة الشكر للطلاب على مجهودهم الرائع، كما وجّه لنبيل محمد عبد الله مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبد الملك عبده، موجه أول مركزي، على دعمهم وتشجيعهم للمواهب والبراعم الجميلة، متمنياً لهم دوام التميز والرقي، ووجّه أيضاً الشكر لأسر الطلاب لدعمهم واهتمامهم بموهبة أبنائهم، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية

وفي سياق آخر، أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كُلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2016 لإدارة دسوق التعليمية، بمقر نقابة المُعلمين.

تشكيل لجنة لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شّكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة، ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية، والإدارات التعليمية، والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

وشدّد محافظ كفر الشيخ على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.