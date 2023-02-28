رئيس مركز دراسات فلسطيني: الحكومة الإسرائيلية تطلق مستوطنيها لقمع سكان الضفة

وصف الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها حكومة مضطربة فاقدة للاتجاه وتحاول فرض الأمن بوسائل تم استبعادها، مشددًا على أنه لا يمكن حل قضية شعب يطالب بالحرية بهذا الجنون والسعار.

الحكومة الاسرائيلية لا تقرأ الواقع

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن التطرف الشديد والأيدولوجية العقيمة العمياء التي تشكل مرجعية للحكومة الفاشية تجعلها لا تقرأ الواقع على الإطلاق.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تطلق مستوطنيها وجنودها وكل ما لديها من قوة من أجل قمع الفلسطينيين والاعتداء على مقدراتهم ومستقبلهم السياسي مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية لا ترى حقوقا للشعب الفلسطيني.

مظاهرات في حيفا وتل أبيب تطالب بكبح جماح هذا الجنون

واعتبر أن الحكومة الاسرائيلية تطلق النار على نفسها مشددًا على أن هذا ليس رأي الضحايا الفلسطينيين فقط ولكنه رأي شريحة من معارضيهم داخل الأراضي المحتلة، لافتًا إلى وجود مظاهرات في حيفا وتل أبيب تطالب بكبح جماح هذا الجنون هذه الحكومة المتطرفة، مشيرًا إلى أنهم يهددون نتنياهو بتفكيك الحكومة.