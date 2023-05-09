رمضان عبدالمعز: هناك آية قرآنية تعلمك المحافظة على راحتك النفسية

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه يجب علينا التمسك والحفاظ على كتاب الله والأوراد القرآنية اليومية، لافتا إلى أن القرآن الكريم، هُوَ الّذِي لاَ تَزِيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الالْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلُقُ عَلى كَثْرَةِ الرّدّ، وَلاَ تَنْقَضَي عَجَائِبُهُ.

لابد من القرآن

تابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم: «لا يمكن تهلك وأنت في معية القرآن، عشان كده لابد من القرآن، شوفوا فيه مشهد قرآني يعلمك إزاي تحافظ على حياتك النفسية وهدوءك، الأساس إنك تتعامل من القرآن، لأنه شفاء لما في الصدور، وهذا ما جاء فى قوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)».

مقدموا برنامج لعلهم يفقهون

برنامج «لعلهم يفقهون» الذى تعرضه قناة «دى إم سى» من السبت إلى الخميس فى فترة المساء، ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبد المعز.