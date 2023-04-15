رمضان عبدالمعز عبر قناة الناس: الله ينجي فاعل الخير من الهم والغم والكرب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن رمضان شهر الخير، موضحًا: «من يريد أن يكرمه الله ويرضى عنه ويكسب ويربح ويفلح فعليه فعل الخير لأن الناس للناس، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس رجل تُقضى على يده بالناس حاجات، فالله ينجي فاعل الخير من الهم والغم والكرب».

رمضان عبدالمعز: لا تقطعن يد المعروف

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة الناس: «لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله عليك، فقد تعلمنا فعل الخيرات من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي رأى الله عز وجل في المنام، حيث كان يصلي القيام ونام وقال رأيت ربي في أحسن صورة، وسأل الله فعل الخيرات وترك المنكرات لأنه بفعل الخير يكون دعاء الإنسان مستجابا ويصرف الله عن الناس، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء».

انطلاقة قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.