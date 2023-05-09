مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالنجع الطويل بالأقصر

لقي رجل وامرأة مصرعهما في تجدد مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية، فيما أصيب 4 آخرون بعزبة ميهوب بالنجع الطويل بمنطقة الكرنك شمال الأقصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي، وتحرر المحضر اللازم.

النزاع على ملكية منزل

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع رجل وامرأة شقيقين في تجدد مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب النزاع على ملكية منزل، إذ هاجمت عائلة الأخرى بالأسلحة النارية، ظهر اليوم، أسفرت عن مصرع اثنين وإصابة أربعة آخرين.

القبض على عدد من المتهمين

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط الأحداث، وألقت القبض على عدد من المتهمين من العائلتين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.