جمارك مطار الأقصر تحبط 10 محاولات تهريب سبائك ذهبية

أحبط رجال الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر الدولي، 10 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاتة، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل.

محاولات تهريب عدد من السبائك الذهبية

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت، اشتبه محمود عمر توفيق نائب مدير الوردية، وأسامة كمال الشافعي في 10 ركاب، أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY، وبالتفتيش الذاتي للركاب، تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا، مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية، وجيوب سحرية بملابسهم.

وجرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي.