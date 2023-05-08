جمارك مطار الأقصر الدولي تحبط تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار الأقصر الدولي، برئاسة طارق عبدالرحمن حسن، مدير الإدارة، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون.

‏‎وبدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 1707، اشتبه أسامة عبده أحمد، نائب مدير الوردية، ومحمود سني مصطفى في 3 ركاب بمطار الأقصر أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

العرض على جهاز الفحص

‏‎وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة دعاء صالح وعبير جمعة وإبراهيم محمد، وإشراف الحسين علي عبدالله، مدير إدارة الفحص، فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم، ‏‎وبالتفتيش الذاتي للركاب، تبين وجود 4 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 400 جرام تقريبا مخبأة داخل ملابسهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر محمد متولي، مدير جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي، حررهم أحمد الطيب عبد الرحيم وروماني فؤاد، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، لمخالفة الواقعة للقوانين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.