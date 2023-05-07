مصادرة عربات حنطور يقودها أطفال في الأقصر

قاد اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بمنطقة ميدان أبو الحجاج وعدد من شوراع وسط مدينة الأقصر، في إطار القضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

إجراءات التراخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عربتي حنطور قيادة أطفال حديثي سن، وتحرير 6 محاضر نظافة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التنبيه على سائقي عربات الحنطور المخالفين على ضرورة الالتزام بالقانون وسرعة التوجه إلى مقر مجلس مدينة الأقصر للسير في إجراءات التراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

حملات لضبط عربات ملوثة للبيئة

وفي وقت سابق، شن مجلس المدينة حملات مكثفة لضبط عربات الحنطور المخالفة التي تلوث البيئة والشوارع بروث الخيول والتي لا يوجد بها «حفاضات» للخيول، كما ضبط عدد من عربات الحنطور غير المرخصة.