وزيرة التعاون الدولي: بحلول 2027 ستحصل المرأة على جميع حقوقها

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة، حرصا على الاهتمام بالمحور الخاص بتمكين المرأة، وكان هناك حرص على التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.

نقل تجارب مصر للدول النامية

وقالت رانيا المشاط، خلال كلمتها على هامش مؤتمر توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وعرضتها قناة إكسترا نيوز، أنه بحلول عام 2027 ستحصل المرأة على جميع حقوقها، وفقا لدستور الأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه ستقوم مصر بنقل تجاربها إلى الدول النامية والأقل نموا في عدد من المجالات، لافتة إلى أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وتعتز مصر بالشراكة الإنمائية مع البرامج المتخصصة.

وتابعت أن إطار التعاون الاستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة قائم على تنسيق وتكامل بين الأولويات وبرنامج الحكومة المصرية، والمشاورات الوطنية والتنسيق استغرق قرابة العامين منذ إطلاق خارطة الطريق وشارك في المشاورات العديد من الجهات.

أهداف المبادرات الوطنية

ولفتت إلى أن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة يتسق مع أهداف المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتغير المناخ، متابعة: «أود الإشارة إلى اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ يجري تنفيذ 400 مشروع في قرى حياة كريمة».