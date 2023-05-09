فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بجامعة مصر

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للقبول للجامعة من طلبة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية (IG)، والطلاب الوافدين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء، كما يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى، وذلك في إطار توحيد نظام القبول بجميع الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة «العربية-الأجنبية» هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وقال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستمر في تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تحظى بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم وهو ما انعكس في العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي إلى جانب كونها من الجامعات الرائدة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي استجابة لتوجه الدولة التي تسعى إلى تحويل الجامعات الكبرى إلى جامعات ذكية تطبق أعلى معايير الجودة في طرق التدريس.

وأكدت مي عبد البر، مدير القبول والتسجيل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة فتحت باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية (IG) للالتحاق بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، ويحق للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة العام الماضي، التقدم، وفق الحدود الدنيا، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم مباشرة.