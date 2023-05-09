جامعة الجلالة الأهلية تعلن فتح باب التقديم المباشر لبرامجها

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، اليوم، فتح باب التقديم المباشر للالتحاق ببرامجها المتميزة للعام الدراسي 2023- 2024، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الجاري 2023، أو العام السابق 2022، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام السابق، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية- الأجنبية)، معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

رابط التقديم لجامعة الجلالة الأهلية

وبالنسبة للتقديم لجامعة الجلالة الأهلية، أوضحت الجامعة، أنه تم إتاحة التسجيل للطلاب علي الموقع الالكتروني للجامعة من خلال هذا الرابط

وأشارت إلى إمكانية الحصول على كل المعلومات عن المجالات والبرامج المتاحة، من خلال هذا الرابط

ولفتت إلى إمكانية التواصل المباشر عن طريق الرقم الساخن للجامعة 15888، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات، يوميا في الفترة من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

شروط التقديم

وأوضحت الجامعة، أنه يمكن أيضا للراغبين في الحصول على أي استفسارات إضافية، بالحضور إلى مقر الجامعة بمدينة الجلالة بالعين السخنة، علما بأن القبول للطلاب المستوفين شروط التقدم، سيكون بأسبقية التقدم، واستيفاء الأوراق المطلوبة، حتى نفاد الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة.