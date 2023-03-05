 الشناوي: جامعة الجلالة توفر كافة أنواع الدعم لبيئة مناسبة لذوي الهمم

استضافت جامعة الجلالة الأهلية، برئاسة الدكتور محمد الشناوي، احتفالية «برايل عين الحياة»، في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، بمشاركة نادي اليونسكو- بناة المستقبل، برئاسة فاطمة عبدالهادي، ومروة وائل، مدير التدريب بالنادي، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومؤسسة بنك خير مصر للتنمية، ورئيس مجلس أمناءها الكاتب الصحفي محمود الضبع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رنا زيدان أمين عام جامعة الجلالة، والدكتورة دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص، وبرنامج الإنتاج الإعلامي بالجامعة، ودكتور خالد الاتربي، رئيس القناة الفضائية المصرية.

نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بالضيوف، حيث أبرز دور الجامعة في ربط الطلاب بخدمة المجتمع، وذلك من خلال تأسيس وحدة تكافؤ الفرص، التي تهدف إلي نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان، وتوفير البيئة المناسبة لتأهيل وتدريب ذوي الهمم علي المعايشة والدمج بالمجتمع.

وأكد الشناوي، العمل على النهوض بطلاب الجامعة في كل مناحي الحياة، على المستويين الإنساني والعملي، من أجل تحقيق الإخوة الإنسانية وتقبل الآخر، مشيرا إلي أن جامعة الجلالة تعد من اوائل الجامعات الأهلية، التي تولي اهتمام خاص بذوي الهمم، لتوفير كافة أنواع الدعم لهم.

وعبر شوقي مسعود، ممثل اللجنة الوطنية لليونسكو، عن سعادته باستضافة جامعة الجلالة لفعاليات احتفالية «برايل عين الحياة»، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت كل أنواع الدعم لنجاح تلك الاحتفالية.

جامعة الجلالة توفر بيئة مناسبة لجميع فئات ذوي الهمم

وخلال الاحتفالية عرض الدكتور مينا ميشيل، أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية العمارة بجامعة الجلالة، وعضو وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، تجربته الملهمة لمراحل فقدانه البصر تدريجياً، ونجاحه في خلق من المحنة منحة، جعلته في سباق دائم مع النفس علي التحدي والتميز، مؤكداً علي تقبل إرادة الله وشكره علي تعدد النعم التي لا تحصي.

وأكد دكتور مينا، على أن جامعة الجلالة تعد من الجامعات الرائدة في توفير بيئة مناسبة لجميع فئات ذوي الهمم، مشيراً الي تجربته الشخصية في انضمامه كعضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث بدأ رحلته التي شعر فيها بالكرامة ومبدأ تكافؤ الفرص، إيمانا من إدارة الجامعة بتوفير كافة أنواع الدعم لجميع فئات المجتمع.

وفي كلمتها، قدمت أستاذة فاطمة عبدالهادي، رئيس نادي يونسكو -بناة المستقبل، الشكر لادارة جامعة الجلالة علي رعاية واستضافة هذا الحدث، مشيرة إلي دور النادي مع كافة شركاء التنمية في تأهيل جيل جديد من الشباب مؤهل بكافة المهارات والامكانيات اللازمة للتعايش في المجتمع، مؤكدة علي أهمية العمل علي توفير بيئة مناسبة لجميع فئات ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع.

كما تحدثت الدكتورة داليا الجبالي، كنموذج نجاح من ذوي الهمم، عن أهم المحطات في رحلتها العملية، ومدي تقبلها لكل مرحلة من مراحل التحدي، مشيرة الي انواع فاقدي البصر، من خلال عرض تعريفي بالتجربة العملية لجميع الحاضرين، مؤكدة علي رسالتها لجميع الحاضرين للتغلب علي اي تحديات قائلة؛طول ما فيه ناس بتحلم.. طول ما فيه أمل.

شهدت الاحتفالية عدة فقرات منها فقرة «كلنا واحد» لتحقيق رسالة الدمج بين الجميع، من خلال إستعراض مشترك قدمه أعضاء نادى يونسكو - بناة المستقبل، وفتيات أوركسترا النور والامل، وكورال مدرسة الرائد، حيث يهدف الي توصيل رسالة تحارب التمييز العنصرى، والتنمر بين فئات المجتمع، وتحقيق الدمج بين المختلفين في بيئة تناسب الجميع.

وعلى هامش الاحتفالية إنعقدت جلسة حوارية ضمت الدكتورة دينا عرابى مديرة وحدة تكافؤ الفرص بجامعة الجلالة، والدكتور خالد الاتربى رئيس الفضائية المصرية، والكاتب الصحفى محمود الضبع رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك خير مصر للتنمية، وفاطمة عبدالهادي، رئيس نادي يونسكو - بناة المستقبل، ومروة وائل مديرة التدريب بالنادى، حيث دار النقاش حول مساءلة التعاون بين المؤسسة لدعم «ذوى النعم» كما وصفهم الدكتور خالد الاتربى، مؤكدا أن الاعلام دائماً داعم للمبادرات التى تنطلق سواء من الدولة او من مؤسسات المجتمع المدنى لرعاية ذوى النعم من أبناءنا ونحن على إستعداد للمشاركة فى دورات تدريبية وتأهيلهم لتنمية قدراتهم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا عرابى، على مواصلة جامعة الجلالة على التعاون المستمر فى هذا الصدد، حيث أنه ضمن إستراتيجية الجامعة وهدف على رأس أولوياتها.

وأكد محمود الضبع، إستعداد مؤسسة بنك خير مصر للتنمية، علي التعاون المشترك حيث أن منهج العمل فى هذه المبادرة لا يختلف عن مبادرة المؤسسة «أيدينا في أيديهم» لدعم وتأهيل ذوى الهمم، مشيراً الي أن الاتجاه نحو محافظات الصعيد لابد أن يكون ضمن أهداف التعاون.

الجدير بالذكر، أن مبادرة «برايل عين الحياة» تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ورعاية القادرون بإختلاف من ذوى الهمم، حيث تم إطلاقها منذ ثلاثة سنوات لدعم المكفوفين من خلال العديد من الأنشطة المتنوعة.

كما أن وحدة تكافؤ الفرص بجامعة الجلالة، بمشاركة نادى يونسكو بناة المستقبل، يقدمون كافة أنواع الدعم لذوي الهمم، لزيادة مهاراتهم العملية والفنية لتأهيلهم لسوق العمل.