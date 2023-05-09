تطورات جديدة في واقعة ضبط المتهم بسرقة 21 رأس ماشية بـ بورسعيد

خضع المتهم في قضية سرقة مزرعة مواشي في بورسعيد، لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم بسرقته عدد 21 رأس ماشية من المزرعة «كنت هبيعهم بره بنص التمن».

وأوضحت التحقيقات، اعتراف المتهم بحيازته مبلغا ماليا، وبطاقتي رقم قومي بأسماء مختلفة بخلاف اسمه، بغرض إخفاء شخصيته، وفي ختام الجلسة، قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

محام يكشف العقوبة

أما عن العقوبة المتوقعة علي المتهم بسرقة مزرعة مواشي يقول أحمد على الخبير القانوني لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة شرق التفريعة بمديرية أمن بورسعيد من مالك مزرعة ماشية، بسرقة خفير خصوصى 21 رأس ماشية من المزرعة خاصته.

وباجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لمرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.