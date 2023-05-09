«الداخلية» تكشف تفاصيل سرقة 21 رأس ماشية من مزرعة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مزرعة ماشية ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة حيث تبلغ لقسم شرطة شرق التفريعة بمديرية أمن بورسعيد من مالك مزرعة ماشية، بسرقة خفير خصوص بالمزرعة 21 رأس ماشية من المزرعة خاصته.

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد توصلت جهوده إلى سابقة تعرف المبلغ على المتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والاتفاق معه على العمل لديه بالمزرعة واستلامه العمل قبل الواقعة بفترة وجيزة.

كما أمكن تحديد مكان اختباء المتهم بنطاق محافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ) وبحوزته (بطاقتي رقم قومي بأسماء مختلفة بخلاف اسمه - مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما أرشد عن المسروقات بمكان إخفائها بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم وأضاف بحيازته للبطاقتين المضبوطتين بغرض إخفاء شخصيته عن المبُلغ حال تقدمه للعمل لديه.