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خالد شعبان يوضح عبر قناة الناس الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة الفجر

كتب:

محمد عزالدين
06:40 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
الشيخ خالد شعبان

الشيخ خالد شعبان

كشف الشيخ خالد شعبان، في حلقة اليوم من برنامج «مع التلاوة»، على قناة الناس، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة الفجر، من الآية الأولى حتى التاسعة، بطريقة صحيحة.

القراءة الصحيحة لسورة الفجر

واستقبل شعبان، مكالمات هاتفية من متصلين قرأوا سورة الفجر من الآية الأولى حتى التاسعة، وصحح لهم الشيخ الأخطاء، وبين لهم كيفية ضبط مخارج الحروف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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