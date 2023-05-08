علي جمعة عبر قناة الناس: المشاحنات بين الأزواج قلة دين (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المشاحنات والمشاجرات بين الأزواج التي تكشف على أثرها أسرار البيوت، تعتبر قلة دين، مشددا على ضرورة الدعاء دائما «يا رب أرح البال وأصلح الحال».

وأضاف جمعة، خلال حلقة برنامج «مع الناس» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «الأمور لا تحل بهذه الطرق، وبعدين المرأة في الحقيقة هي مكون من أمرين؛ صفات خلقية زي الحمل والرضاعة، وصفات تانية بيئية وأخلاقية، الراجل والست اللي قاعدين في الغابة، بيئتهم وتصرفاتهم تختلف عن الست والراجل المتعلمين».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «في الماضي، كانت السيدة أقل حظا في التعلم من الرجل ولم يكن لها إلا بيت زوجها والحكاية بتاعتها وتكون فرحانة إنها تجيب لها 10 أو 15 عيل، ولا تروح وتشتغل ولا احتكت بأي أمر، ومفيش عندها خبرة، شوف في أدبياتنا القديمة الأميرة ذات الهمة، شوف ومكنتش نصف المجتمع ولا رايحة تتعلم ولا راحت تأخد مناصب».

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.