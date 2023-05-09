هاني تمام عبر قناة الناس: تولي المرأة المناصب يجوز بشرط الخبرة والدراية

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن العبرة فى تولي المرأة القضاء أو أي منصب عموما، أن تكون على خبرة ودراية كاملة بالمنصب الذي تتولاه، مضيفا: «مفيش مشكلة إن المرأة تتولى أى منصب، ما دام عندها الخبرة والدراية الكافية التي تجعلها قادرة على تولي المسؤولية، والعبرة فى النهاية بالنتيجة، سواء حكمها بالحق وعالمة بالقوانين التي تقضي بها، أو نجاحها في منصبها».

يجوز تولى المرأة لأى منصب ما دام تمتلك الخبرة

تابع أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «الفقهاء لما اختلفوا في أمر تولي المرأة القضاء، كان بسبب العرف والظروف قديما، في تلك الأزمنة البعيدة، لكن اليوم، المرأة تولت القضاء، وأصبح معها لجنة معاونة ومساعدين وخلافه».

واستكمل: «سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان فيه إمراة اسمها الشفاء بنت عبدالله، وكانت ذو عقل وحكمة، فولاها حسبة السوق، تعادل الآن منصب وزير أو قاضي التجارة، وذلك لخبرتها الكبيرة، ومن هنا نستطيع أن نقول يجوز تولي المرأة لأي منصب ما دام تمتلك الخبرة والدراية».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.