«تموين قنا»: تطبيق القواعد الجديدة لصرف السلع المدعمة اليوم

أكد المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، بدء تطبيق قواعد صرف السلع التموينية الجديدة على بطاقات التموين في المحافظة وفق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، حيث تم تعميم منشور على الإدارات التموينية وبقالي التموين في مراكز وقرى المحافظة.

السلع التموينية.. مكاتب التموين في محافظة قنا

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه شدد على مسؤولي مكاتب التموين المنتشرة في المحافظة ويبلغ عددها 52 مكتبا منتشرة على مستوى المحافظة الذين بدورهم نبهوا على بقالي التموين بقواعد الصرف الجديدة للسلع التموينية.

قواعد صرف السلع التموينية الجديد 2023

وتابع «السيد»، إنه في ضوء قرار وزير التموين، سوف يتم تطبيق قواعد صرف السلع التموينية من اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، وهي كالآتي:

-صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى، زجاجات للبطاقة.

- الصرف لكل فرد كيلو سكر حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة .

-صرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية التي يقل عدد الأفراد بها عن أفراد ، ويتم صرف 2 كيلو أرز للبطاقة 4 أفراد فأكثر أو يتم صرف عبوة( 800جرام) مكرونة للبطاقة التي تقل عن 4 أفراد ، ويتم صرف 2عبوة (800) جرام مكرونة للبطاقة فأكثر من 4 أفراد.

-صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

وأوضح وكيل وزارة التموين، قيام الإدارات في مدن المحافظة بمتابعة صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية.