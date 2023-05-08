التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، توفي غريقًا في مياه البحر اليوسفي أمام قرية العواونة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وشّيع أهالي القرية جثمانه لمقابر الأسرة، عقب تصريح جهات التحقيق بالدفن.

العثور على جثة شاب غرق بمياه البحر اليوسفي في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية فوق مياه البحر اليوسفي أمام قرية العواونة بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وجرى توجيه قوات الإنقاذ النهري بالانتقال لموقع البلاغ وانتشال الجثة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة المُبلغ عنها وتبين أنها لشاب يدعى «محمد. خ . إ» يبلغ من العمر 22 عامًا، يعمل في تجارة الخردة، مقيم بقرية العواونة بمركز إهناسيا، وغرق في مياه البحر اليوسفي بدائرة مركز إهناسيا.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي

ونقلت سيارة إسعاف، الجثة لمشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وبالعرض على جهات التحقيق، صّرحت بالدفن، وأدى أهالي قرية العواونة والقرى صلاة الجنازة على الجثمان بأحد مساجد القرية، وجرى تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن بين المشيعين.