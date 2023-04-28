العثور على جثة شاب مجهول الهوية في كفر صقر بالشرقية

يكثف رجال الأمن بمديرية أمن الشرقية جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب في مقابر قرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر، صباح اليوم الجمعة.

العثور على جثة شاب

وكان الأهالي بقرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، عثروا صباح اليوم الجمعة، على جثة شاب عشريني مجهول الهوية في مقابر القرية، وأبلغ الأهالي مركز الشرطة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة كفر صقر، يفيد عثور الأهالي بقرية سنجها التابعة لذات المركز على جثة شخص مجهول الهوية.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة كفر صقر إلى موقع الحادث، وتبين العثور على جثة شاب عشريني ولم يستدل عليه الأهالي ولم يستطيعوا تحديد هويته، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود مكثفة لكشف تفاصيل الواقعة

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نشر البيانات الخاصة بالجثة ومواصفاتها للاستدلال عليها، فيما تكثف أجهزة الأمن البحث عن التفاصيل التي تقود للكشف عن هوية الجثة، وانتدبت الجهات المعنية الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة بعد مناظرتها لبيان أسباب الوفاة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.