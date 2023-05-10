محافظ مطروح: جار تجهيز الشواطئ لاستقبال المواطنين في الصيف

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه جار تجهيز الشواطئ من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح، بتسوية الرمال، وتنشيطها بالمعدات واللوادر، وإجراء الصيانة لكورنيش مطروح، ودهان الأعمدة والبلدورات، وزيادة كميات ضخ مياه الشرب في مناطق الفنادق والعمارات الفندقية علي البحر، موضحا أن المحافظة تستقبل سنويا ما يقرب من 7 مليون زائر ومصطاف في موسم الصيف.

زيادة المعروض من السلع

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه وجه بزيادة المعروض من السلع الغذائية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وزيادة الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع شركة توزيع البحيرة قطاع مطروح، ورفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ لخدمة المرضى وحالات الحوادث، فضلا عن زيادة عدد سيارات الإسعاف علي طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، مع زيادة أعمال النظافة في الأحياء والشوارع الرئيسية في المدن الساحلية الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح.

وأشار إلى أن استعدادات مصيف مطروح جرى الإعداد له منذ عدة أشهر من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية للإستعدادات الكاملة.

أسعار شقق المصايف في مطروح

ومن جهة أخرى، قالت تمارة المغربي مدير شركة سياحة بمطروح، إن شقق مصايف مطروح من أرخص الشقق، وتبدأ من 200 جنيه في شهر مايو ويونيو للشقة الغرفتين وصالة ومطبخ وحمام وقريبة من البحر، وتزيد في يوليو وأغسطس، حسب العرض والطلب، وهناك شواطئ مفتوحة بالمجان أمام المصطافين.