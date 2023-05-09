حبس طالب وعمه لاتهامهما بإصابة شاب في مشاجرة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلبة بحبس طالب وعمه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاعتدائهما على طالب في المرحلة الثانوية بسلاح أبيض، وإصابته بجرح كبير في وجهه.

وواجهت جهات التحقيق بالإسماعيلية المتهمين بتحريات ضباط المباحث الجنائية وأقوال المجني عليه وشهود العيان حول الواقعة ممن أكدوا ارتكابهما لجريمة ضرب واعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

35 غرزة في وجه المصاب

وبحسب التقارير الطبية المرفقة في محضر الواقعة، فإن المتهم اعتدى على الطالب المجني عليه بآلة حادة وأصابه بجرح عميق بطول الوجه وصل إلى 35 غرزة وجرح آخر في اليد 12 غرزة، فيما اصيب شاب آخر بطعنة في الفخذ.

وقال نادر أحمد، خال المجني عليه «رمضان. م»، طالب في الصف الأول التجاري، إن مشادة نشبت بين اثنين من زملاء المجني عليه، استعان أحدهما بأقاربه أمام المدرسة للاعتداء عليه، وتدخل فيها نجل شقيقته لمحاولة فضها، مشيرا إلى أن زميله وعمه تعديا عليه بالضرب لمحاولته تهريب الطرف الثاني في الواقعة.

القبض على المتهمين

وكانت قد حددت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية هوية المتهمين ونجحت برئاسة المقدم كاظم حسام في إلقاء القبض عليهما بعد ساعة من الواقعة، وهما «محمد. ن. أ»، 17 سنة، وعمه «حربي. أ»، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.