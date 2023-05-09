باحثة بمرصد الأزهر: بعض «البلوجرز» تسببوا في ترويج الشائعات

قالت دعاء عبدالمقصود، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن بعض «البلوجرز»، تسببوا في الترويج للعديد من الشائعات والمعلومات المضللة بمختلف القضايا سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، لافتة إلى أن منهم من يروج لسلع تجارية أو صحية أو أدوية مجهولة المصدر.

وصفات طبية كارثية خاصة بكورونا

وتابعت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «فمثلا على مستوى العالم ظهر عدد كبير من الصفحات كانت تروج لوصفات طبية كارثية خاصة بكورونا مثل شرب الكلور وأدوية مجهولة المصدر، وكمان في ناس روجت لشائعات ومعلومات خاطئة من أجل تحقيقات أرباح سريعة».

واستكملت: «في قضايا كثيرة بيتم استخدام التعاطف والمظلومية خاصة في القضايا الاجتماعية لمسنا فيها خطورة كبيرة، وهي عدم التناول مع جميع الأطراف، مثلا قضية الطلاق فكل حالة لها خصوصيتها في مناقشتها، وبالتالي هناك حالات تجييش وردود أعمال عدائية على مواقع التواصل الاجتماعي لطرف ضد طرف من أجل خلق رأى متضامن حتى ولو بالكذب».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.