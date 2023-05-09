متصلة عبر قناة الناس تفاجئ الشيخ خالد شعبان بتلاوة رائعة على الهواء

فاجأت متصلة، الشيخ خالد شعبان على الهواء، بتلاوة رائعة لسورة «الفجر» من الآية الأولى حتى التاسعة.

الطريقة الصحيحة لسورة الفجر

وأوضح «شعبان» في حلقة اليوم من برنامج «مع التلاوة»، على قناة الناس، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة «الفجر» من الآية الأولى حتى التاسعة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.