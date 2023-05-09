مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تخوفات في إسرائيل من رد الفعل الفلسطيني

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إنَّ حالة من الذعر أصابت المستوطنين في «غلاف» بقطاع غزة.

تخوف في إسرائيل من رد الفعل الفلسطيني

أضافت «أبو شمسية» خلال رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنه توجد تخوفات في إسرائيل من رد الفعل الفلسطيني على العدوان، كما أعلنت عن كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم.

وبعد ارتقاء شهيدين في استهداف قوات الاحتلال لسيارة مدنية بخان يونس، وصل عدد الشهداء لـ15 مواطنًا، بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء، وأصيب 22 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

تعرض العديد من المواقع للقصف

كانت العديد من المواقع تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.