أوضحت وزارة التعليم بالمملكة، عبر صفحتها الرئيسية على موقع التغريدات «تويتر»، خطوات التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2024 في السعودية عبر نظام نور للعام المقبل، وذلك للمدارس الحكومية والأهلية والدولية، تسهيلًا للوقت والمجهود على أولياء الأمور.

في التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء في الشرق الأوسط، خطوات التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2024 في السعودية، وفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة، في السطور التالية:

التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2024

وتتيح وزارة التعليم بالمملكة، التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2024 في السعودية، لمن كانت أعمارهم 5 سنوات و9 أشهر فأكثر، دون أنّ يكون الطفل قد درس في روضة معتمدة، والأطفال في سن 5 سنوات و6 أشهر، يتطلب تسجيل إثبات اجتيازهم لروضة معتمدة.

ويتيح نظام نور، إمكانية الاطلاع على عناوين المدارس لاختيار الأقرب لمحل سكن الطالب وأسرته، لذلك تطالب الوزارة أولياء الأمور بتحري الدقة عند تسجيل البيانات.

موعد التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2024

ويكون بإمكان أولياء الأمور تسجيل أطفالهم، بداية من الأحد 7 مايو الجاري، ويستمر حتى 20 مايو المقبل، بينما يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين بمدارس تحفيظ القرآن الحكومية من 22/ 11/ 1444، ويستمر حتى 4/ 12/1444، بينما يكون التسجيل بالمدارس الأهلية والأجنبية في 22/ 11/ 1444 ويستمر حتى الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد.

‎خطوات التسجيل للطلاب

وحتى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي، فيجب اتباع الخطوات الآتية:

- سوف يستقبل أولياء الأمور رسالة على الهاتف لرابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور.

- يسجل ولي الأمر الدخول، ثم يطلع على أماكن المدارس المتوفرة وأنواعها، سواء «حكومية، أهلية، حفظ قرآن».

- تحديد اسم الطفل المراد تسجيله للطلب، ثم إدخال بيانات السكن بشرط أنّ تكون دقيقة، حتى يجري توزيع الطالب في أقرب مدرسة بمحيط سكنه.

- اختيار المدارس المراد إلحاق الطفل بها.

- الضغط على إرسال الطلب والتأكد من قبوله.