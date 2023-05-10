«تعليم كفر الشيخ» تستعد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، الترم الثاني 2023، والتي تبدأ خلال الفترة من 17 وحتى 22 مايو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإنشاء غرفة عمليات، وتوزيع أرقام الجلوس، إضافة إلى إبلاغ المراقبين والملاحظين باللجان التي سيُشاركون فيها الامتحانات.

اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة «اللغة العربية والخط والإملاء» يوم الأربعاء، الموافق 17 مايو الجاري، ولمدة ساعتين ونصف تبدأ من التاسعة حتي الحادية عشر ونصف صباحًا، ومادة «التربية الدينية»، لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشر للساعة الواحدة والنصف مساءً، كما يؤدي الطلاب في اليوم الثاني الموافق الخميس، 18 مايو، امتحان مادة «الهندسة» من التاسعة حتي الحادية عشر، ومادة «الحاسب الآلي»، لمدة ساعة، خلال الفترة من الساعة الحادية عشر والنصف حتي الساعة الثانية عشر والنصف مساءً.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويؤدي الطلاب في يوم السبت، الموافق 20 مايو، امتحان مادة «الجبر»، ولمدة ساعتين، تبدأ من التاسعة حتي الحادية عشر صباحًا، ومادة «العلوم» لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا وحتي الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي يوم الأحد، الموافق 21 مايو، امتحان مادة «اللغة الإنجليزية»، ولمدة ساعتين، تبدأ من التاسعة حتي الحادية عشر صباحًا، ومادة «التربية الفنية» لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا وحتي الساعة الواحدة والنصف مساءً، ويؤدي الطلاب في يوم الاثنين، الموافق 22 مايو، امتحان مادة «الدراسات الاجتماعية»، لمدة ساعتين، من الساعة تبدأ من التاسعة حتي الحادية عشر صباحًا.

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنه يُعفي طلاب المنازل من امتحانات «الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات» النظري، على أن يُخصص 20 دقيقة من زمن امتحان مادة «اللغة العربية» للإملاء، ويجري امتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.