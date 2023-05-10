«تعليم الدقهلية»: يجب طباعة إخطار التدريب البدني للمعلمين المساعدين الجدد

طالبت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جميع المتقدمين للعمل في وظيفة معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد فصل ضمن مسابقة 30 ألف معلم، طباعة إخطار التدريب البدني المقرر للمتقدمين للمعلمين المساعدين الجدد 2023، وذلك اليوم الأربعاء، وأكدت أنه لن يسمح حضور التدريب بدون هذا الإخطار مع إحضار بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيانها، أنه يرفق مع إخطار التدريب البدني أيضا صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي على ورقة كاملة.

كيفية طباعة نموذج التدريب البدني

ويمكن المتقدمين للعمل في وظيفة معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد فصل ضمن مسابقة 30 ألف معلم، طباعة نموذج المرشحون للعمل كمعلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية من موقع المديرية.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية طباعة استمارة التدريب البدني بالدقهلية على موقع المديرية، وإدخال الرقم القومي والرقم السري الخاص بالمتقدم لطباعة النموذج.

فاعليات البرنامج التأهيلي لتدريب وتأهيل المعلمين

وتستكمل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الأربعاء فاعليات البرنامج التأهيلي، لتدريب وتأهيل المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم، والتي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورافقهما.

وقال ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعلم بالدقهلية، إن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد والبالغ عددهم 1513 معلماً ومعلمة، والناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية.

خطة تدريب المرشحين ضمن مسابقة 30 ألف معلم

وأكد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن البرنامج التدريبي، الذي ينعقد على مدار 3 أيام ومن خلال 11 قاعة تدريبية مجهزة، حيث تضمن اليوم الأول موضوعات خاصة بتنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.

فيما سيتناول اليوم الثاني جوانب التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، على أن يتناول اليوم الثالث التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية، وذلك في 11 قاعة تدريبية تستقبل 1513 معلم ومعلمه ضمن مسابقة 30 الف معلم .