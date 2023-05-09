مسابقة 30 ألف معلم.. تعرف على تفاصيل أول يوم تدريب بدني للناجحين

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، اليوم، مركز تدريب المعلمين بإدارة شمال الذي حضره المعلمين الجدد، المستهدفين في مسابقة 30 ألف معلم، لحضور التدريب الذهني والبدني، الذي خصصته الوزارة لتأهيلهم بدنيا وذهنيا.

مسابقة 30 ألف معلم

تحاور وكيل وزارة التعليم بالجيزة، مع المتدربين، لتوضيح الهدف العام للتدريب، وهو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال، وشمل اليوم الأول للتدريب «تنمية مهارات قيم الولاء والانتماء الوطني والمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس».

التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية

وأشار إلى أن اليوم الثاني التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، واليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

ومن الجدير بالذكر، أن التدريب يستهدف 2170 متدربا بجميع الإدارات لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي الفصل، ويتم التدريب اليوم الأول والثالث داخل القاعات المجهزة، عن طريق المدربين المعتمدين، واليوم الرياضي بملاعب المدارس المناسبة أو ملاعب مراكز الشباب.