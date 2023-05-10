قنصل مصر في شيكاغو يرحب بأبطال وبطلات مصر في بطولة العالم الدولية للاسكواش

رحب السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي، بأبطال وبطلات مصر في بطولة العالم الدولية للاسكواش المقامة في شيكاغو حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

إقامة مباريات بطولة العالم الدولية للاسكواش في الملعب الزجاجي

تتضمن كوكبة أبطال العالم من مصر، اللاعبين علي فرج - طارق مؤمن- يوسف إبراهيم - مروان الشوربجي، واللاعبات نوران جوهر - نور الشربيني - نور الطيب - روان العربي.

تقام مباريات بطولة العالم الدولية للاسكواش في الملعب الزجاجي بقاعة الرواد بقلب محطة سكك حديد شيكاغو التاريخية ذات الطراز المعماري العريق.

حضر الدكتور سامح أبوالعينين عددا من المباريات مع أسر أبطال مصر وأركان الجاليات المصرية والعربية، ومن الجانب الأمريكي شارلز والترز (مجموعة تجارية كبرى في وسط الغرب الأمريكي) الراعي الرئيسي للبطولة الدولية السنوية، ورئيس نادي شيكاغو الرياضي جون فلانيجان، بالإضافة لعدد من المدربين المصريين الدوليين ومنهم كابتن أحمد محسن.

عكست قائمة التصنيف الدولي المتقدم للاعبين على مستوى العالم، والتي أعلنت مع بداية المباريات، اكتساح كامل لأبطال وبطلات مصر للقائمة بتميز مشرف يعكس تفوق وريادة مصر لرياضة الاسكواش دوليا.