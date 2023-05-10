حزن في قنا لوفاة الكاتب الصحفي محمود بكري: مثال للعطاء لأبناء المحافظة

حالة من الحزن بين أهالي محافظة قنا، وخصوصا بين مواطني منطقة المعنا في مدينة قنا، لوفاة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، محمود بكري، بعد قرابة 70 يوما من احتجازه في أحد مستشفيات القاهرة لمرضه الشديد.

وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري

وأحزن نبأ وفاة الكاتب الصحفي، محمود بكري، الجميع في المحافظة، نظرا لدوره الاجتماعي الكبير بجانب شقيقه الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تقديم الخدمات والمساعدات لأبناء المحافظة عامة وأهالي منطقتهم في المعنا.

يقول الحاج محمد محمود، أحد أبناء منطقة المعنا في قنا، مسقط رأس الفقيد، إن منذ اللحظات الأولى من مرض محمود بكري، وهم يدعون الله بأن يشفيه ويعافيه من مرضه، ولكن قدر الله علينا حق، موضحا أن خبر وفاته صعب على الجميع.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، محمود بكري، كان مثالا للعطاء بين أهل منطقته ومحافظته، فكان لا يتوانى لحظة بجانب شقيقه الأكبر في مساعدة المحتاجين.

ويقول أشرف علي، أحد أهالي المنطقة، إن محمود وشقيقه، رغم كونهما ساكنين في القاهرة، ولكن عينهما لا تغيب عن أهالي المعنا، ففي كل مناسبة حاضرين، بخيراتهما من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، سواء مادية أو كراتين ومواد غذائية.

وكان الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، نعى شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكري منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره – أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة».

ومن المقرر، نقل جثمان الفقيد من القاهرة إلى مسقط رأسه في قنا لتشجيع جثمانه.