حزب الجيل ينعى النائب محمود بكري: كان وطنيا وخدوما

نعى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 70 يوماً، تحملها صابراً وموصيا بأن يدفن فى باطن أرض قريته المعنا بمحافظة قنا.

بكري كان طوال مراحل عمره خدوما أميناً مخلصاً منحازا إلى السواد الأعظم من الشعب

وأضاف الشهابي: لقد وهب الراحل محمود بكرى حياته كلها للصحافة والإعلام وخدمة بلادنا وقضايا الأمن القومي وكان رحمه الله طوال مراحل عمره خدوما أميناً مخلصاً منحازا إلى السواد الأعظم من الشعب من العمال والفلاحين والغلابة.. وعرفت الأمة العربية فقيد الوطن الغالى مدافعاً عنها وعن كل قضايا العرب القومية وعلى رأسها قضيتنا المركزية «فلسطين المغتصبة».

وتابع: نسأل الله الغفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهمنا وأهله وزملائه تلاميذه ومحبيه وعارفي فضله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.