زراعة 130 شجرة مثمرة بمركز بني مزار في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة أشجار الزينة والمثمرة ببني مزار

وتابع عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية في مركز بني مزار، جهود الوحدة المحلية في زراعة عدد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة بشارع العاشر من رمضان ومداخل قرى أبو جرج، إذ جرى زراعة 130 شجرة علي الطريق الدائري أمام قرية القيس وذلك تحت إشراف إدارة البساتين، لافتا إلى استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وواصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

رصف وتطوير الطرق والمحاور والميادين

وتفقد سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أعمال رفع التربة الموجودة بشارع الجامع بالتعاون مع وحده الرصف والانشاءات بالمنيا وإدارة الطرق بسمالوط تمهيداً لتنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق والمحاور والميادين بالمركز بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وإضافة مظهر حضاري لائق بالمحافظة يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.