تسليم قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي في المنيا بعد إزالة التعدي عليها

قاد اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع أجهزة الأمن والجهات المعنية.

إنشاء مدرسة ثانوي على قطعة الأرض

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار تسليم قطعة أرض بقرية البرجاية على مساحة 12 قيراط لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة ثانوي عليها، كما تم هدم وإزالة سور من البلوك بارتفاع 3 أمتار، وبوابة على أرض زراعية بمساحة 18 قيراطًا، بقرية بنى أحمد الغربية، وذلك تنفيذاً للقانون والحفاظ على أملاك الدولة.

رصد تعديات على الأرض الزراعية

ورصدت أمس الوحدة المحلية في محافظة المنيا، 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، منها حالة بناء سور مخالف بدون ترخيص بشارع أحمد ماهر بحي وسط المدينة، وتم إزالة السور، و 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقريتي تله وبنى محمد سلطان، منها حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة قيراط بقرية بهدال، وحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط بصفط الخمار، بالإضافة إلى حالة تعدي على أراضي زراعية بقرية الحواصلية التابعة للوحدة المحلية بني محمد سلطان، وتمت الإزالة الفورية لكافة الحالات، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل مراكز محافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن، وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.