تفاصيل حصاد أول فدان قمح زرعته مدرسة ثانوية في المنيا.. «خير بلدنا»

أعلنت الإدارة التعليمية في مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، حصاد أول فدان قمح في حقل استرشادي، زرعته المدرسة الثانوية الزراعية، ضمن تجربة زراعة القمح على مساحة زراعية بالحقول الإرشادية لتعليم الطلاب طرق زراعة جديدة لزيادة الإنتاج وترشيد النفقات.

تجربة زراعة القمح بالمدرسة الثانوية

وقال الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوي التعليمية، إن قيادات من مديرية الزراعة والوحدة المحلية، حضرت أعمال يوم حصاد تجربة زراعة القمح بالمدرسة الثانوية الزراعية، بتوجيهات حمدي مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا.

تعليم الطلاب طرق زراعة جديدة

وأوضح «حسن»، أن تجربة زراعة القمح على مساحة زراعية ضمن الحقول الإرشادية هدفها تعليم الطلاب طرق زراعة جديدة، لزيادة الإنتاج وترشيد النفقات وخفض تكاليف الإنتاج، والتعرف على الحصاد الميكانيكي واليدوي، وتعليم الطلاب الطرق الحديثة لزيادة الإنتاج ونشر الوعي الزراعي السليم، عن طريق الطلاب وأسرهم لزيادة الإنتاجية في إطار مجالات التعاون مع مركز البحوث الزراعية للنهوض بإنتاجية القمح.

وحضر أعمال حصاد القمح، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، واللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، والدكتور أحمد طه رئيس الحملة القومية للقمح، والمهندس حسين عثمان مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس محمد خلف مدير عام الشؤون الزراعية، وعدد من المسؤولين.

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 102624 طنا و6 كيلوجرامات بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.