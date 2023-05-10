رامي رضوان يسأل مواطنين على المقهي عن مطالبهم من الحوار الوطني

أجرى الإعلامي رامي رضوان حوارا مفاجئا مع أحد العاملين في مقهي بمنطقة وسط البلد عن الحوار الوطني، ويُدعى «أمين»، الذي أكد أنه يعلم عن الحوار الوطني جيدًا، معربًا عن أمله بأن تصبح البلاد أفضل من الناحية الاقتصادية.

يجب زيادة الوعي الثقافي

واستضاف رضوان خلال لقاء خاص من على أحد المقاهي أحد المواطنين في برنامج «مساء dmc» يدعى ياسر بحضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن وجهة نظره حول الحوار الوطني متمثلة في الثقافة وزيادة الوعي الثقافي، مؤكدًا أن هذه الثقافة كانت موجودة من قبل وكانت فارقة للتعامل مع المواطنين وبعضهم البعض وأخلاقيات وسلوكيات الناس.

وأضاف أنه يعترض على حضور البعض، مؤكدًا أن حضورهم نفسه غير مرفوض ولكنه يسأل عما بعد الحوار بينما رد عليه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن عنوان الحوار الوطني هو مساحات مشتركة، مؤكدًا رفض انضمام رافضي الدستور والقانون والمتورطين في أعمال عنف.