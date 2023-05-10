حقوق الإنسان بالنواب: دمج 1400 شخص مجتمعيا ضمن قوائم «العفو الرئاسي»

ناقش النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال لقائه بالسفيرة دافني بوريوم، سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، عددا من القضايا المهمة وفى مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأعوام العشر الماضية ونتج عنها بعض التحديات التي تشهد البلاد تداعياتها حالا فضلا عن التطرق إلى قضية إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

وأكد النائب طارق رضوان أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى العمل التشريعي اللازم لإنفاذها.

وأضاف: «قامت مصر بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي بموجبها تم إطلاق سراح ما يقرب من 1400سجين وتم إعادة دمجهم مجتمعيًا مرة اخرى»، لافتا إلى أن الحديث تناول الاشارة إلى الحوار الوطني، الذي يعد أداة مهمة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر.

تصدي الدولة لمحاولة تصدير الإرهاب

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على الدور الكبير للدولة المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وكذلك التصدي إلى محاولة تصدير الإرهاب من وإلى البلاد، مبينا أن مصر تحتاج إلى مبالغ طائلة، خاصةً في ظل وجود مناطق ملتهبة بالصراع في محيطها الجغرافي.

دور مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية

وتطرق إلى دور مصر في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط وكذلك استضافة اللاجئين على أرض مصر واشادة الأمم المتحدة بدور مصر في التعامل مع هذا الملف.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللقاء تناول تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي.