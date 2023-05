إيرادات فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» ترتفع لـ318 مليون دولار

يواصل فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» تصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق في يومه الرابع في السينمات إيرادات وصلت لـ8.9 مليون دولار، لتصل إيرادات الفيلم المحلية لـ 127 مليون دولار، بينما يصل إجمالي الإيرادات لـ318.7 مليون دولار حول العالم، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ومن المتوقع أنَّ يصبح الفيلم الأعلى إيرادات في عام 2023، وذلك بعد ما احتل المركز الرابع في قائمة الأعلى إيراد خلال العام بعد ساعات قليلة من طرحه في السينمات، ويحتاج إلى تحقيق أكثر من مليار دولار حتى يستطيع إزاحة فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie»، والذي يتصدر القائمة بـمليار و164 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3»

فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» هو الجزء الثالث من سلسلة «Guardians of the Galaxy»، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود: كريس برات، زوي سالدنا، ديف باتيستا، فين ديزل، برادلي كوبر بالإضافة إلى سيلفستر ستالون وويل بولتر، وهو من كتابة وإخراج جيمس جان.