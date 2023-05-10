إصابة طفل في حادث تصادم سيارة بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، إصابة طفل في العقد الأول من العمر باضطراب بالوعي وسحجات في فروة الرأس في حادث اصطدام سيارة ملاكي، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تفاصيل اصطدام سيارة ملاكي بطفل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بإصابة طفل «سيد. ي» يبلغ من العمر 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز، بسبب اصطدام سيارة ملاكي به.

وذكرت إشارة من المستشفى المركزي لمركز طما،أن الطفل يعاني اضطراب بالوعي وسحجات في فروة الرأس، وجرى تحويله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وأفاد عم الطفل، المدعو «عطية س م س»، والبالغ من العمر 31 عامًا ويعمل كسائق ويقيم في نفس الدائرة، بأن الحادث وقع خلال لعب نجل شقيقه على جانب الطريق بجوار أرضهم الزراعية.

وأضاف أن السيارة الملاكي التي كان يقودها «خميس. ب»، والبالغ من العمر 64 عامًا يعمل بالمعاش، ويقيم في نفس الدائرة، اصطدمت بالطفل بشكل مفاجئ، ولم يتمكن من تفادي الحادث، وأكد قائد السيارة مضمون ما أفاد به عم الطفل، وأضاف أنه لم يتمكن من رؤية الطفل أمامه بسبب السرعة الزائدة، وجرى فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته بشكل أكبر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.