«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل تعزيز الاقتصاد الأزرق في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أوضح فيه الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأزرق في مصر، ويعني مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تضمن الاستدامة البيئية للبحار والمحيطات والمناطق الساحلية.

وأوضح المركز، أبرز جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد الأزرق، وهو أحد محاور الاقتصاد الدائري، ودوره في تقليل الهدر والمحافظة على البيئة، حيث تبيّن أنّ الحكومة أنشأت 51 مصنعا لإعادة التدوير في مصر حتى 2020، فضلا عن تشغيل 16 محطة إرشاد بـ الطاقة المتجددة في قناة السويس، وتشغيل معظم مرافقها بالغاز الطبيعي.

وتابع المركز، أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دشّنت أول مصنع في العالم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين، فضلا عن تشغيل محطة العين السخنة، وهي أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية 100 ميجا وات، وإنشاء محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم بطاقة استيعابية 5.6 ملايين م3/ يوم، وإنشاء محطة الحمام بطاقة استيعابية 6.5 ملايين م3/يوم.