«مياه السويس» تستقبل وفدا طلابيا للتعريف بمراحل معالجة الصرف الصحي

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعات المختلفة قامت الشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلبة الفرقة الرابعة بكلية الزراعة - شعبة محاصيل بجامعة قناة السويس لمحطة معالجة صرف صحي سرابيوم.

طرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث

وأعلنت الشركة، في بيان، أن الزيارة بدأت بتعريف الطلبة بمراحل معالجة الصرف الصحي بمحطة سرابيوم، والتي تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية 180000 متر مكعب في اليوم بنظام المعالجة الثنائية، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة والتي تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة «الحمأة».

الحفاظ على سلامة الإنسان وصحته

قام فريق العمل بالمحطة بتعريف الطلبة بمراحل معالجة الصرف الصحى بمحطة سرابيوم والتى تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية 180000 متر مكعب فى اليوم بنظام المعالجة الثنائية، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة والتى تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الآمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة «الحمأة».

تلبية الحاجة المتزايدة للمياه

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أهمية استخدام المياه المعالجة في الزراعات غير المثمرة، وذلك نظرا للتغيرات المناخية غير المرغوبة والزيادة المستمرة في تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية والتي تمثل تحديات كبيرة تمثل معوقات على طريق التنمية، ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في مصر كان لا بد من البحث عن مصادر جديدة للمياه، ولقد ثبت أن معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في ظل الاشتراطات والضوابط الصحية والبيئية التي يحددها الكود المصري هي هدف مهم لأنها تعد أحد المصادر المهمة غير التقليدية للموارد المائية.